Die Einstellung muss stimmen

Auf dem Stundenplan der „Eisbären“ an der Helene-Helming-Schule steht Freiarbeit. Die Schüler entscheiden selbst, was sie wie lange machen. Und eine Lehrerin, eine Erzieherin, eine Sonderpädagogin, eine Jahrespraktikantin und drei Schulbegleiterinnen unterstützen sie dabei.

Maria Montessori hat nie inklusiv gearbeitet. Sie hat zunächst mit behinderten Kindern gearbeitet, und die dabei entwickelte Pädagogik später auf alle anderen Kinder ausgedehnt. Beide Bereiche zusammen – das überließ sie ihren Nachfolgegenerationen. Trotzdem haftet vielen Montessori-Schulen das Image an, sie seien eine Schule nur für Behinderte. Was von Grund auf falsch ist.

„Wir sind keine Förderschule“, unterstreicht Maria Terhalle, die Schulleiterin der Helene-Helming-Schule in Ahaus. Vielmehr ist die Grundschule für alle gedacht: für Kinder mit Förderbedarf, für Kinder mit besonderen Begabungen, für Kinder mit Lernschwäche, für Kinder, die im Volksmund gerne mal als „normal“ bezeichnet werden. Alle lernen dort gemeinsam, in individuell zusammengestellten Klassen, mit Kindern verschiedenen Alters und verschiedenen Begabungen.

Das Einzugsgebiet ist groß, auch aus Heek, Gronau oder Stadtlohn gehen Kinder an die Schule. Fünf Plätze gibt es in jeder der vier Klassen für Kinder mit Förderbedarf. Ausreichend seien diese fünf Plätze so gut wie nie, sagt Maria Terhalle und seufzt. Denn jedes Elternteil, dem die Schulleiterin eine Absage erteilen muss, ist für sie eines zu viel.

Und Absagen muss sie immer wieder geben. Zumindest Eltern von Kindern mit Förderbedarf. Denn fünf inklusive Kinder pro Klasse ist das Maximum, sagt Maria Terhalle: „Wir wollen ja jedem Kind gerecht werden.“ Von den restlichen 20 Plätzen für nicht behinderte Kinder dagegen bleiben immer ein paar frei.

Von Beginn an ist die Helene-Helming-Schule als inklusive Schule aufgebaut worden. Was anderen Grundschulen nunmehr „von oben“ verordnet wird, haben die Gründer dort direkt mitgedacht. 2010 haben Eltern behinderter Kinder die Schule ins Leben gerufen, zunächst mit einer Lerngruppe, mittlerweile ist in der Schule in vier Klassen Platz für bis zu 100 Kinder.

Der große Fundus, aus dem die Schule schöpfen kann: ihr Personal. „Zu zweit sind wir in den Klassen immer“, sagt Terhalle. Nicht mitgerechnet sind dabei die Schulbegleiter, die die Förderkinder zusätzlich unterstützen. Und das, obwohl der Personalschlüssel dort genauso berechnet wird wie an einer Regelschule. „Wir werden zu 87 Prozent refinanziert von der Bezirksregierung.“ Die fehlenden 13 Prozent deckt die Schule über Spenden, Elternbeiträge oder Veranstaltungen des Fördervereins ab. Zudem ist kein Lehrer an der Schule verbeamtet. Auch das spart Geld. Trotzdem sind an der Helene-Helming-Schule alle Stellen besetzt. Zum Glück, sagt Maria Terhalle und klopft mit der Faust auf die Tischplatte.

Was nötig ist, damit Inklusion funktioniert? „Eine gute Ausstattung“, meint die Schulleiterin. Und: „Die richtige Einstellung.“ Alles ist möglich, wenn man nur will. Vor allem, wenn das Team motiviert ist. Ihr Wunsch für die Zukunft: eine Montessori-Gesamtschule. Oder zumindest einen solchen Zweig an einer der weiterführenden Schulen in der Umgebung. Doch bis es das gibt, braucht es noch seine Zeit, schätzt Maria Terhalle. Oder genauso engagierte Eltern wie damals vor acht Jahren.