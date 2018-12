Unterhalten macht gesund

Bernhard Göring erzählt gerne von den Geschehnissen in dem Dorf, in dem er seit seiner Geburt lebt. „Ich habe viele Jahre in der Bank in Alstätte gearbeitet, da kommt man mit vielen Bürgern in Kontakt“, sagt der heutige Rentner. Und auch als Mitglied im Heimatverein und Ehrenvorsitzender im Musikverein erfährt er viel. Doch in seinem Ehrenamt für den Sachausschuss Caritas ist noch etwas wichtig: „Zuhören“, sagt Göring. Deshalb geht er auch immer alleine zu den Patienten, wenn er Dienst hat. „Denn unterhalten kann sich ja ohnehin nur einer.“ Andere ehrenamtliche Besucherinnen dagegen schlagen gerne zu zweit in den Krankenhäusern in Ahaus oder Gronau auf. Jeder und jede so, wie er oder sie sich am wohlsten fühlt.

Ende 2010 kam in Alstätte die Idee auf, den Krankenhaus-Besuchsdienst einzuführen. In Ottenstein und anderen umliegenden Orten gab es ihn bereits, und so wollten auch die Alstätter verstärkt jene unterstützen, die wegen einer Krankheit nicht im eigenen Bett schlafen können.

Mittlerweile gehören rund 20 Ehrenamtliche zu dem Team der Kirchengemeinde, nur sechs von ihnen sind derzeit Männer. „Zu wenig“, findet Göring. Denn der Dienst ist so aufgeteilt, dass Frauen Frauen und Männer Männer besuchen. Doch im Krankenhaus sind zumeist beide Geschlechter gleich stark vertreten.

Alle zwei Wochen haben entweder sein Kollege Theo Weßling oder er selbst Dienst. Dann fährt einer von beiden nach Gronau zum Krankenhaus und meldet sich zunächst beim Empfang. Dort liegt die Liste jener Menschen aus Alstätte, die dort derzeit auf Genesung hoffen. Dann geht Göring von Tür zu Tür. Mal bleibt er eine Viertelstunde, mal auch nur drei Minuten – je nachdem, wie viel und gerne die Patienten sich mit ihm unterhalten möchten. Immer dabei hat er eine Karte der Kirchengemeinde, mit einem Gruß von Pfarrer Matthias Wiemeler, der baldige Genesung wünscht. Zuhause erzählt Göring niemandem, wen er im Krankenhaus zuletzt getroffen hat. Alle Ehrenamtlichen unterliegen der Schweigepflicht – denn nicht immer möchten die Menschen, dass andere von ihrer Krankheit erfahren.

Ab und an kommt es auch mal vor, dass Göring vergebens nach Gronau gefahren ist. Dann, wenn aktuell kein Alstätter dort behandelt wird. Direkt nach Hause fährt er dann nicht. Stattdessen geht er in die Kapelle, schaut sich die Lektüre dort an und kommt selbst etwas zur Besinnung. Schlimme Schicksale hat Göring in seinem Ehrenamt bislang noch nicht erlebt. Stattdessen macht er sogar positive Erfahrungen: Denn nur ganz selten trifft er Patienten zweimal im Krankenhaus. „Und wenn, dann liegt oft eine lange Zeit dazwischen.“