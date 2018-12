Von der Feier in die Polizeizelle

Ahaus -

Ein 28-jähriger Mann aus Dorsten ist am Freitagabend auf der Weihnachtsfeier seiner Firma mit Arbeitskollegen in Streit geraten. Er wurde der Feier verwiesen. Dies brachte den alkoholisierten Mann noch mehr in Rage und er verletzte einen Arbeitskollegen durch Kopfstöße leicht. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Mann aggressiv und beleidigend. Er wurde bis zur ausreichenden Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und in eine Polizeizelle gesperrt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.