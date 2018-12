Explosives Geschäft lockt Holländer nach Alstätte

Für Gert Berghuis gehört die Fahrt über die Grenze kurz vor Silvester längst zum Jahresausklang dazu. Jedes Jahr kommt der 53-Jährige zusammen mit drei Freunden aus dem niederländischen Markelo pünktlich zum Feuerwerksverkaufsstart in die deutsche Grenzregion. Dieses Jahr steht er am Freitag um kurz nach 10 Uhr auf dem Parkplatz an der Haaksbergener Straße. „Hier ist das Feuerwerk billiger und schöner“, meint er und lädt seine Raketen und Batterien in den Kofferraum. 60 Euro hat er dafür ausgegeben, „in Holland zahlt man doppelt so viel“, sagt der Niederländer. Für seine Freunde lohnt sich der Einkauf hinter der Grenze umso mehr: „Die kaufen für die halbe Nachbarschaft ein“, erzählt Berghuis und grinst. Der Inhalt des Einkaufswagen, den die Männer wenig später zum Auto schieben, hat wohl einige Hundert Euro gekostet.

Derweil reiht sich Auto an Auto auf dem Parkplatz an der Haaksbergener Straße, schon um kurz nach 11 Uhr geht das verzweifelte Suchen nach freien Stellplätzen los. Die Farbe der meisten Nummernschilder: gelb. „Das wird mit jedem Jahr verrückter“, meint eine deutsche Passantin nur und lacht. Sie ist wohl einige der wenigen, die für den Lebensmitteleinkauf gekommen sind. „Knallertage“ steht in einem Discounter über dem prall gefüllten Warentisch, um den sich die Menge drängt.

Dort haben sich auch Vater Nick und Sohn Emil bedient, die ihren Nachnamen nicht nennen möchten. Raketen, Batterien, Zierfeuerwerk – „dafür kommen wir schon seit zehn Jahren hier hin“, sagt der 50-jährige Vater aus Buurse. Nicht nur der Preis sei in Deutschland besser. „Auch die Qualität“, meint Nick. Und bislang seien er und sein Sohn noch immer fündig geworden, egal wie spät sie losgefahren sind. „Die Lkws beliefern hier ja zwei Mal am Tag“, weiß der Niederländer.

Eher zufällig ist derweil ein 50-jähriger Holländer an diesem Morgen nach Alstätte gekommen. „Ich war in Enschede zu Besuch bei meinen Eltern“, sagt er. Nun lädt er vier Batterien im Wert von rund 90 Euro ins Auto – drei für die Söhne, „eine für mich“, erzählt der Mann.

Und was ist mit den weiblichen Feuerwerk-Fans? Sofern es die gibt, lassen die sich an diesem Freitagmorgen kaum auf dem Supermarktparkplatz blicken. Auch zum Feuerwerks-Trupp um Gert Berghuis gehören seit Jahren nur männliche Anhänger. Wo es hingeht, nachdem alles eingeladen ist? „Benzin tanken“, sagt der Niederländer. Denn auch das ist in Deutschland deutlich billiger.