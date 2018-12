Die Höhner wollen bei ihren Auftritten mehr als bloß Musik machen. Hier wird offen und laut die Liebe zum Leben und zu den Mitmenschen gefeiert. Diese Kraft ist auch das große Thema des neuen Höhner-Albums: Wir sind für die Liebe gemacht.

Mit seiner Herzlichkeit, guten Laune und Energie steckt das Kölner Sextett das Publikum an. „Wer zu unseren Konzerten kommt, soll einen Abend lang mit uns zusammen das Leben und die Liebe feiern“, so Henning Krautmacher. Und zwar in all seinen Facetten und mit all seinen Höhen und Tiefen, glücklichen wie traurigen Momenten.

Diese Vielfalt des Lebens wollen die Höhner in ihrer Musik einfangen. Die Band präsentiert fetzige Rockhymnen und echte Stimmungsknaller genauso wie eher stille Lieder. Auch in Ahaus stellen Henning Krautmacher, Hannes Schöner, Jens Streifling, Micki Schläger, Joost Vergoosen und Heiko Braun ihre gesamte musikalische Bandbreite vor, unter anderem mit neuen Songs, die sie zum ersten Mal im Konzertrahmen spielen.

Natürlich kommen auch die Klassiker aus der 40-jährigen Bandgeschichte nicht zu kurz, darunter ihre großen Hits wie „Ich ben ne Räuber“, „Echte Fründe“, „Wenn nicht jetzt, wann dann“ oder „Viva Colonia“.

Der Einlass ist um 18 Uhr. Karten zum Preis von 37,90 Euro zuzüglich 1,50 Euro Servicegebühr sind im Internet erhältlich.