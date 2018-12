Die Alstätter sind spendierfreudig. Diese Erfahrung machen die Sternsinger Mia und Hannah jedes Jahr aufs Neue. Schon zum vierten Mal sind die Zwölfjährigen in diesen Tagen bei der Aktion mit dabei, in den vergangenen Jahren haben sie am Ende stets eine volle Spardose abgeliefert. Manchmal sogar mehrere. „In einem Jahr mussten wir die Spardose zwei Mal auswechseln, weil die so voll war“, erzählt Hannah, nachdem sie sich am Freitag in der Kirche ihr Kostüm abgeholt hat. Das ist auch in diesem Jahr wieder das Ziel der Mädchen. Ihr Gebiet am 3. Januar sind die Straßen Alter Weg, Hochstraße und Münsterstraße. Der Bollerwagen steht schon bereit.

Neu mit in der Runde ist dieses Mal die 13-jährige Frieda, die sich von ihren Freundinnen anstecken ließ. „Alle haben mir immer erzählt, wie viel Spaß das macht und sonst hatte ich an dem Tag nie Zeit“, erzählt die Alstätterin. Und Spaß macht es, sind sich Mia und Hannah einig. „Vor allem das Singen und das Laufen an der frischen Luft“, sagen sie.

70 Kinder in 18 Gruppen sind dieses Mal bei der Aktion der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt mit dabei. Erstmals gehören dazu auch der Neunjährige Luis und seine achtjährigen Freunde Fiete und Max. Von Nervosität ist bei ihnen indes keine Spur. „Wir haben uns gegenseitig aufgemuntert“, sagen sie. Und dass die Aktion für den guten Zweck ist, hat sie dabei noch bestärkt. Wenig später geht es für sie die Treppe hoch zu Gertrud Gesenhues, Gertrud Haveloh, Henriette Hilbring und Irmgard Ibing. Denn wer als König durch die Straßen zieht, muss auch wie ein König aussehen. Und dafür sorgen die vier Frauen in Alstätte seit vielen Jahren.

Neben den Spenden für den guten Zweck haben die Kinder noch einen weiteren Anreiz, der ihnen das von Tür zu Tür gehen schmackhaft macht. „Die vielen Bonbons“, sagen die neunjährigen Emma und Julie, die im letzten Jahr ihre Premiere hatten. Davon können auch Mia und Hannah so einige Geschichten erzählen. Erst im letzten Jahr war ihr Bollerwagen so voll, dass jede kleine Königin später ein Wäschewanne an Süßigkeiten mit nach Hause nehmen konnte. „Und eine ganze Wanne voll haben wir noch gespendet.“ Da haben sich später auch einige Familienmitglieder gefreut, die bereitwillig beim Vertilgen geholfen haben . . .