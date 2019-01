Alstätte -

Die Wucht der Explosion offenbarte ihr Gefahrenpotenzial: Vermutlich durch Knallkörper haben Unbekannte am vergangenen Samstag gegen 8 Uhr an der Friedhofstraße ein mobiles Toilettenhaus zerstört. Der Sachschaden beträgt circa 3000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus, 02561 9260.