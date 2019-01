Auf dem Schlosshof wird „russische Nacht“ gefeiert

Eine „russische Nacht“ mit der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg findet am 29. Juni (Samstag) um 19 Uhr im Rahmen des Musiksommers 2019 vor der beleuchteten Kulisse des Barockschlosses Ahaus statt. Die Musik erinnert an die „weißen Nächte“ während der Sommerzeit in St. Petersburg. Dieses Naturphänomen hat viele Komponisten inspiriert. Berühmte Werke namhafter Komponisten wie unter anderem Tschaikowsky, Mussorgsky, Glinka oder auch Borodin, Rachmaninow und Schostakowitsch sind beim Musiksommer im Schlossinnenhof zu hören. Karten gibt es im Vorverkauf bei Ahaus Marketing & Touristik sowie telefonisch, 02861 7038586 und per E-Mail (info@musiklandschaft-westfalen.de).