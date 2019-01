Von den fünf am stärksten frequentierten Städten Ahauser Arbeitnehmer weist dabei nur Vreden ein Plus im Vergleich zum Vorjahr auf. Das Vredener Plus lag bei elf Arbeitnehmern. Das größte Minus gab es bei Gronau. Statt 1224 Arbeitnehmern, die noch 2016 in die Dinkelstadt zur Arbeitsstätte fuhren, waren es ein Jahr später nur noch 1154 – und somit ein Minus von 70 Arbeitnehmern.

Nach Stadtlohn zur Arbeit fuhren 54 Frauen und Männer weniger, nach Borken 510 Arbeitnehmern (-7) und nach Gescher 510 (-1).

Während in vier von fünf am stärksten frequentierten Auspendler-Städten die Zahlen sanken, stiegen die Einpendler-Zahlen nach Ahaus gleich in allen fünf führenden Städten.

Das größte Plus lag bei Vreden. Aus der Nachbarkommune pendelten zum Stichtag 1841 Arbeitnehmer nach Ahaus. Das sind immerhin 101 mehr als im Vorjahr. Damit lag Vreden auf Rang zwei.

Die Liste wird weiterhin von Gronau angeführt. Von dort fuhren im Jahr 2017 insgesamt 1883 Arbeitnehmer nach Ahaus, das waren elf mehr als im Vorjahr. Auf Rang drei blieb Stadtlohn, das einen Zuwachs von 20 auf 1419 Einpendler nach Ahaus zu verzeichnen hatte, gefolgt von Heek mit 1087 (+7) und Legden mit 791 (+24).

Gleich 494 Ahauser (-8) pendelten 2017 nach Münster und nahmen somit durchschnittlich 48 Kilometer einfache Wegstrecke auf sich, um zur Arbeitsstätte zu kommen. Umgekehrt taucht Münster in der Einpendler-Statistik aber nicht unter den zehn stärksten Kommunen auf.

Dafür nahmen aber 376 Borkener (+19) im Jahr 2017 die durchschnittlich 28 Kilometer weite Strecke nach Ahaus auf sich, was Rang neun in der Statistik bedeutete.