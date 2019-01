Sternsinger sammeln für Kinder in armen Ländern

Alstätte -

Die 70 Alstätter Sternsinger, darunter auch (v.l.) Margaretha Böckers, Kristin Verwohlt, Jule Rotering und Elisabeth Tenhündfeld, die am Donnerstagmittag nach einem Wortgottesdienst ausgesandt wurden, sind auch am heutigen Freitag noch unterwegs. Die Mädchen und Jungen bringen dabei den Segen in die Häuser und sammeln gleichzeitig für Kinder in armen Regionen der Welt. Den Großteil der gesammelten Süßigkeiten spenden die Sternsinger an die Vredener Tafel und Kinder in Polen.