Das Bauhaus bestand nur 14 Jahre. Die Hochschule für Gestaltung wurde 1919 in Weimar gegründet, zog 1925 nach Dessau um und wurde 1933 in Berlin unter dem Druck der Nationalsozialisten geschlossen. Dennoch wirke die Hochschule bis in die Gegenwart fort und gelte als wirkungsvollster Exportartikel von Kultur aus Deutschland im 20. Jahrhundert, schreibt die VHS in einer Ankündigung.

Sie lädt am 19. Januar (Samstag) zu einer Halbtagesfahrt zum LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster ein. Dort zu sehen gibt es die Ausstellung „Bauhaus und Amerika“, die auf die Bedeutung der Bauhausbühne als Labor für Licht- und Bewegungsexperimente eingeht. Anmeldungen sind bis Donnerstag (10. Januar) möglich.

Während sich in Deutschland allmählich die Bauhaus-Idee herauskristallisierte, gründete sich 1917 in den Niederlanden eine Gruppe aus Künstlern und Architekten, „De Stijl“, die einen radikalen Neuanfang verlangte. Die VHS lädt hierzu am 16. Februar (Samstag) zu einer Halbtagsexkursion zur Ausstellung „De Stijl in den Niederlanden“ im Heinrich-Neuy-Museum Borghorst ein. Anmeldungen sind bis zum 12. Februar möglich. Die Anreise erfolgt bei beiden Fahrten in privaten Fahrgemeinschaften. Vor Ort entstehen Kosten für Führungen und Eintritt.

Infos und Anmeldungen unter ✆ 02561 95370.