Der Regionalverkehr Münsterland (RVM) hat das Fahrplanangebot des Regiobusses R 76 ausgeweitet. Das betrifft die Hauptverkehrszeiten, in denen jetzt halbstündliche Fahrten von 6 bis 9 Uhr und 13 bis 18 Uhr montags bis freitags angeboten werden. In den Zeiten fahren abwechselnd Regiobus und Direktbus zwischen Ahaus und Borken über Stadtlohn und Südlohn. Neu ist auch, dass die Direkt-Busse das Ahauser Krankenhaus ansteuern. An Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen erstrecken sich die stündlichen Fahrten bis 21 Uhr.