39 618 Menschen lebten am 31. Dezember mit Hauptsitz in Ahaus. Das sind 44 mehr als im Jahr zuvor. Dies geht aus der Jahresstatistik der Stadt hervor.

Zwar ging die Einwohnerzahl im Ahauser Stadtkern um 122 auf 18 513 zurück. Dagegen verzeichnen alle Ortsteile Zuwächse: Demnach nahm in Alstätte die Einwohnerzahl von 5028 auf 5051 zu, was einem Plus von 23 Personen entspricht. Graes­ verzeichnet +neun, Ottenstein +37, Wessum +49 und Wüllen +48.

Die 5051 Einwohner in Alstätte verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Altersgruppen: null bis unter drei Jahre 136 (2017: 127), drei bis unter sechs Jahre 132 (135), sechs bis unter zehn Jahre 189 (203), zehn bis unter 19 Jahre 575 (585), 19 bis unter 45 Jahre 1569 (1565), 45 bis unter 65 Jahre 1564 (1533), 65 bis unter 75 Jahre 425 (428), 75 Jahre und älter 461 (452).

Die Zahl der Einwohner mit einer Nebenwohnung in Ahaus ist leicht gestiegen. Zum Stichtag hatten 1165 Personen (+vier) einen zweiten Wohnsitz angemeldet

Das Standesamt beurkundete 371 Geburten, 347 Sterbefälle, 226 Eheschließungen und eine Lebenspartnerschaft. Das Licht der Welt erblickten 181 Mädchen und 190 Jungen. Insgesamt wurden 49 Kinder mehr geboren als in 2017. Bei den Mädchen lagen die Namen Ella und Thea vorne, bei den Jungen waren Felix, Hannes, Jonas und Pepe am beliebtesten.

In den Flüchtlingsunterkünften lebten zum Stichtag 593 Menschen, 2017 waren es 563. Das sind 1,5 Prozent im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl.