Bauen und Wohnen wird in Ahaus immer teurer

Nicht nur das Bauen wird in Ahaus immer teurer, sondern auch das Wohnen. Das geht aus einem vor kurzem veröffentlichten Wohnungsmarktprofil der NRW-Bank hervor. Demnach ist der mittlere Preis für baureifes Land seit 2015 um elf Prozent gestiegen und betrug 2017 150 Euro pro Quadratmeter. Damit fällt Ahaus bei den Kosten für Baugrundstücke in die gleiche Preiskategorie wie etwa Gronau, Stadtlohn, Ochtrup und Steinfurt (bis 150 Euro pro Quadratmeter).

Der mittlere Kaufpreis für Häuser betrug vor zwei Jahren 219 000 Euro, das ist der Median aller im Internet angebotenen Objekte. Im Schnitt müsste ein Haushalt in Ahaus rund fünf Jahresnettoeinkommen ausgeben, um sich ein Eigenheim leisten zu können. Dabei verfügen die Haushalte in Ahaus durchaus über Kapital. So ist das jährliche Nettoeinkommen pro Haushalt in der Stadt 16 Prozent höher als der landesweite Durchschnitt.

Die Preisentwicklung mit Blick auf die mittlere Nettokaltmiete für Bestandswohnungen zeigt ebenfalls nach oben. Hier gibt es einen Anstieg seit 2015 um rund neun Prozent auf sechs Euro pro Quadratmeter.

Diese Entwicklung bestätigt auch der zum 1. Januar 2019 aktualisierte Mietspiegel der Stadt Ahaus. Darin wird die ortsübliche Miete angeben, differenziert nach Gebäudealter, Wohnungsgröße und Wohnlage. Verglichen mit dem Mietspiegel von vor zwei Jahren sind hier die Zahlen für Wohnungen, die zwischen 1948 und 1970 gebaut wurden, in allen Bereichen gestiegen, meist um etwa 15 Cent pro Quadratmeter. Der Höchstpreis der Mieten liegt bei diesen Baujahren bei 6,28 Euro pro Quadratmeter. Bei neueren Wohnungen aus den Jahren 2011 bis 2017 liegen die Quadratmeterpreise zwischen 4,65 und 8,22 Euro. Letzterer Spitzenwert kann für Wohnungen um 50 Quadratmeter in guter Wohnlage verlangt werden.

Im Schnitt liegen die Mieten in Ahaus über jenen etwa in Gronau, Stadtlohn oder Vreden. Stattdessen sind sie vergleichbar mit Städten wie Coesfeld, Greven oder Altenberge, die alle zu den Umlandkommunen von Münster gehören. Die hohen Mietpreise in der Westfalenmetropole sorgen dafür, dass auch die Nachbarstädte anziehen: in Münster liegen die Mieten für Bestandswohnungen bei mehr als sieben Euro pro Quadratmeter.

Wohnblöcke sieht man dagegen in Ahaus eher selten. Über 70 Prozent der Wohnungen in Ahaus befinden sich in Ein- und Zweifamilienhäusern, rund 23 Prozent in Mehrfamilienhäusern. Der Anteil von Sozialwohnungen lag 2017 bei 13,7 Prozent und war damit höher als jener in vergleichbaren Städten: Dort lag er nur bei knapp elf Prozent.

Allerdings wurde in den vergangenen Jahren verstärkt in den Bau von Mehrfamilienhäusern investiert, zeigen die Zahlen der NRW-Bank. Allein zwischen 2015 und 2017 ist der Bestand um über zwei Prozent gewachsen. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern lag das Wachstum für diesen Zeitraum bei etwa 0,7 Prozent.