So einiges steht auf dem Programm für den Frauenchor For Pleasure aus Alstätte. Das wurde jetzt bei der Generalversammlung in der Gaststätte Franke deutlich. Neben zahlreichen Begleitungen von Hochzeiten stehen ein Auftritt auf dem Chorfestival im niederländischen Kampen, das Adventskonzert und die weitere Planung für das Jubiläumskonzert 2020 an. Viel werde noch nicht verraten, aber „ein Blick hinter die Kulissen“ lasse erahnen, dass es ein Konzert der besonderen Art werde, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Zuvor hatte sich die Vorsitzende Lara Becking bei der Chorleiterin Marion Röber bedankt, „die uns so professionell durch das Jahr führte“. Ebenso dankte sie dem Musikverein für den zur Verfügung gestellten Probenraum, Leonie Enning für die Anpassung des Logos und der neuen Plakate sowie dem Vorstand allgemein „für die engagierte und schöne Zusammenarbeit“.

Neben Ausführungen der Schriftführerin Melanie Terhaar und dem Kassenbericht von Christa Brinkmann standen auch Ehrungen auf den Programm. Seit nunmehr 20 Jahren sind Monika Eing und Manuela Niemeier Mitglieder in dem Chor.

Zudem sprachen die Frauen über die Messgestaltung für den 26. Januar (Samstag). An dem Tag gestalten sie die Vorabendmesse in Alstätte musikalisch mit.