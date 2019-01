So traten 13 Alstätter aus der katholischen Kirche aus, dem stand ein Kircheneintritt gegenüber. 54 Mädchen und Jungen empfingen die Erstkommunion, 43 erhielten das Sakrament der Firmung. Neun Paare ließen sich trauen. Dazu wurden 13 goldene Hochzeiten und acht Silberhochzeiten gefeiert. 43 Mitglieder der Kirchengemeinde starben.

Bei den Kollekten kamen folgende Ergebnisse zusammen: Misereor 3090,62 Euro, Renovabis 807,75 Euro, Adveniat 9755,08 Euro, Weltmission 1164,24 Euro, Caritas-Haussammlung 7104,10 Euro.

Zwei Mal ist die Anzahl der Gottesdienstbesucher gezählt worden. Am zweiten Sonntag in der Fastenzeit waren es 512 Menschen und am zweiten Sonntag im November 675.