So eine Ehrung hat der Musikverein Alstätte nicht jedes Jahr zu vergeben – und dieses Mal dann gleich doppelt: Die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 60-jährige aktive Tätigkeit im Verein erhielten bei der vergangenen Generalversammlung Willi Ellerkamp und Bernhard Göring.

Zuvor hatte der Erste Vorsitzende Hannes ter Huurne 103 Mitglieder im Musikhaus begrüßt. 42 Mal war der Musikverein Alstätte einschließlich seiner Abordnungen im vergangenen Jahr aufgetreten. Das ging aus dem Rückblick hervor, den Schriftführer Andreas Wagner bei der Generalversammlung vortrug.

Zudem freuten sich neben Willi Ellerkamp und Bernhard Göring noch weitere Musiker über Ehrungen durch den Volksmusikerbund.

Die besondere Ehrung „Ehrennadel in Gold mit Landesurkunde für 50-jährige aktive Tätigkeit“ ging an Ludger Gesenhues, Alfred Klose und Franz Vortkamp. Bereits seit 40 Jahren hält Martin ter Huurne dem Verein die Treue und bekam hierfür eine goldene Ehrennadel mit Landesurkunde vom ersten Vorsitzenden Hannes ter Huurne überreicht.

Seit 30 Jahren sind Sascha Göring, Jens Potreck und Christian Walfort im Musikverein aktiv.

Für 20-jährige aktive Vereinszugehörigkeit wurden Bennet Gesenhues, Lukas ter Huurne, Benedikt Ibing, Johannes Ibing, Tobias Niemeier und Maximilian Winter geehrt.

Zehn Jahre sind Michael Eing, André Busch, René Overbeck und Phil Wermer im Musikverein aktiv.

In den nächsten Wochen bereiten sich die Musiker dann mit intensiven Proben auf das Gemeinschaftskonzert „Musik, die nie verklingt“, vor. Dieses findet am 6. April (Samstag) in der Stadthalle in Ahaus statt.