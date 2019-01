Wenn Norbert Schauerte über Alexander Hegius redet, leuchten seine Augen. Angeregt blättert er in seinem Buch und zeigt auf eine Stelle, die er für besonders wichtig hält. Dann fällt ihm etwas Neues ein, er blättert weiter und nach kurzem Suchen findet er eine andere Stelle, zu der er etwas erzählt. Auf einmal blickt er von den Seiten auf und stockt.

Schnell holt der 73-Jährige ein Buch aus seinem Regal, schlägt es auf und erzählt eifrig weiter. Wenn man ihn so dabei beobachtet, kann man sich gut vorstellen, wie er jahrelang recherchiert, geforscht und an seiner Doktorarbeit über die Sprachauffassung von Alexander Hegius geschrieben hat. Trotzdem ist sich der ehemalige Lehrer am Alexander-Hegius-Gymnasium in Ahaus sicher: „Nicht ich, sondern Hegius soll ganz groß rauskommen.“

Damit das passiert, hat Norbert Schauerte in seiner kürzlich erschienenen Doktorarbeit über die Sprachauffassung von Alexander Hegius geschrieben. Es geht vor allem darum, wie Hegius zur lateinischen Sprache steht und welche Meinung er zur Spracherziehung des 15. Jahrhunderts hatte.

Hegius, der 1439 als uneheliches Kind in Steinfurt geboren wurde, war später Rektor in Wesel, Emmerich und Deventer. Er verfasste ein Lehrwerk für den Lateinunterricht des 15. Jahrhunderts, die Farrago. Darin schildert Hegius seine Auffassung eines korrekten Lateins, also dem klassischen Latein, das auch Cicero nutzte. Und genau diese lateinischen Texte haben Norbert Schauerte zu einigen neuen Kenntnissen über Alexander Hegius verholfen.

Der 73-Jährige ist der Erste, der alle Texte der Farrago analysiert hat. Das Schwierige daran: Die Texte waren in ganz Europa verstreut. Norbert Schauerte musste also mit Bibliotheken in Oxford, Den Haag, Glasgow, Sevilla und vielen weiteren Städten Kontakt aufnehmen und die Texte anfordern.

Selbst im Vatikan war ein Exemplar vorhanden. „Das war besonders schwierig, da heranzukommen. Der Bibliothekar meinte, er habe Anfragen aus aller Welt, da könne er sich um meine nicht auch noch kümmern. Ich war aber hartnäckig“, erklärt Norbert Schauerte mit einem Schmunzeln im Gesicht. So ist der pensionierte Lehrer für Latein und Religion doch noch an den Text gekommen.

Doch damit fing die Arbeit gerade erst an. Nun musste er die Schriften vergleichen. Am Anfang war Norbert Schauerte davon ausgegangen, dass der Farrago-Text aus der Universitätsbibliothek Münster der älteste, und damit besonders wichtig für seine Analyse sei. „Ich habe erst nicht damit gerechnet, dass das nicht der entscheidende Farrago-Text war“, gibt Norbert Schauerte zu. „Es stellte sich dann aber heraus, dass das Exemplar in Berlin das älteste ist.“ Mithilfe dieses Textes konnte der 73-Jährige beweisen, welche Positionen, Erkenntnisse und Lehrmethoden Hegius später noch einmal geändert hat.

Neben der Farrago hat Norbert Schauerte für seine Promotion auch sämtliche Literatur über Hegius von 1850 bis heute berücksichtigt. Eine weitere Schwierigkeit: Die Quellen waren in allen möglichen Sprachen verfasst. „Beim Dänischen hat mir jemand aus der Universitätsbibliothek Münster geholfen, beim Italienischen die Verwandtschaft, beim Spanischen mein Sohn“, erzählt Norbert Schauerte. Vieles musste er aber auch mühsam mit der Hilfe von Wörterbüchern übersetzen.

Sechs Jahre lang, mit kleinen Unterbrechungen zwischendurch, hat er an seiner Dissertation gearbeitet. Ans Aufhören hat er aber nicht gedacht. „Das einzige, was mich genervt hat, war, als es dann um die mündliche Prüfung ging, oder als ich alles für den Druck fertig machen musste“, sagt Norbert Schauerte.

Alexander Hegius hat ihn schließlich schon eine ganze Zeit lang begleitet. 1998 musste er am Alexander-Hegius-Gymnasium einen Festredner zur Feier des 500. Todestags von Hegius organisieren. Im gleichen Jahr hat er mit einem Kurs aus der Jahrgangsstufe elf eine Erneuerungsbewegung im Christentum behandelt, wobei es auch um Alexander Hegius ging. Norbert Schauerte erklärt: „So bin ich immer mehr auf den Hegius gekommen. Am Anfang habe ich aber natürlich noch nicht gedacht, dass ich darüber mal eine Doktorarbeit schreiben werde.“