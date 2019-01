Schon seit 25 Jahren ist Martraud Leeners Dirigentin der Young Voices. Und sie wird es auch wohl noch einige Jahre bleiben, wenn es nach dem Willen der Sängerinnen geht: „Schön, dass es dich gibt“, stand auf dem Wunschbaum, den der Chor jetzt während der Jahreshauptversammlung an Martraud Leeners übergab. „Du bist das Beste, was uns je passiert ist“, hieß es von dem Chor.

Gestartet waren die Sängerinnen zuvor mit einem Gottesdienst in der Alstätter Kirche, bevor es in die Gaststätte Franke ging. Unter anderem gab die Vorsitzende, Katharina Gerwing, einen Ausblick auf die Veranstaltungen für dieses Jahr. So sind 18 Auftritte geplant, darunter Ende Oktober oder Anfang November ein Konzert an einem Sonntag in der Alstätter Kirche.

Zudem standen Vorstandswahlen auf dem Programm. Einen Wechsel gab es bei den Positionen der zweiten und dritten Notenwartin. Neue zweite Notenwartin ist Katrin Busch, die dieses Amt von Theresa Gerwing übernimmt, neue dritte Notenwartin ist Henrike Dornbusch für Lea Garbe. Weil beide vorher das Amt der Jugendwartinnen bekleideten, wählten die Mitglieder in diese Position neu Jule Vogelsang und Pia Gesenhues. Zudem bestimmten die Sängerinnen Nicole ter Huurne als Vertreterin der älteren Generation.

Außerdem legte Christina Winter ihr Amt als Designbeauftragte nieder. „Sie hat dem Chor mit ihrer kreativen Leidenschaft ein individuelles Design verschafft“, heißt es in einer Mitteilung des Chores.

Ebenso standen weitere Ehrungen auf dem Programm. Bereits seit 30 Jahren Mitglied im Verein sind Claudia Weiß und Simone Wenning. Auf 25-jährige Zugehörigkeit zu dem Chor blicken Tina Ellerkamp, Birgit Kernebeck, Britta Friggemann, Ramona Rensing, Verena Rensing und Stefanie Völker zurück. Seit zehn Jahren dabei sind Marie Hopp, Katharina Roterring, Vanessa Ibing, Carla Körkemeyer und Michael Gerwin. Alle Geehrten bekamen eine Urkunde sowie eine Rose.

Einen Blumenstrauß erhielt zudem Maria Termathe. Sie sei „bereits seit über 15 Jahren nicht mehr aus dem Vorstand und Chor wegzudenken. Dank ihr sind wir immer bestens mit Noten ausgestattet“, schreibt der Chor über die erste Notenwartin. Und auch Vorsitzende Katharina Gerwing, „die mit ihrem jungen Elan den Chor liebevoll in die Hand nimmt“, erhielt eine solche Aufmerksamkeit.