Das große Kürzel-Wirrwarr

Ahaus -

Absprachen sind in einer Tageszeitungsredaktion äußerst wichtig. Welche Themen kommen ins Blatt? Wer kümmert sich um welches Thema? Das sind zwei zentrale Fragen. Außer in der täglichen Konferenz erfolgen solche Absprachen oft auch auf dem ganz kurzen Weg über die Schreibtische hinweg. Zuweilen nehmen die Gespräche zwischen den Redakteuren einen eigenartigen Verlauf. Hier ein Beispiel, das sich so oder so ähnlich am Donnerstag zugetragen hat.