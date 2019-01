Baugrundstücke werden wohl teurer

Über vier Stunden zog sich am Mittwoch im Hauptausschuss die Diskussion über Anträge der Fraktionen zum Etat 2019. Mal wurde einem Vorhaben zugestimmt, mal ein Projekt abgelehnt, hier eine Auswahl:

Zugestimmt: Die Verwaltung überprüft auf Antrag der CDU, auf welchem Niveau die kommunalen Grundstückspreise rund um Ahaus liegen. Um die hohen Einkaufspreise zumindest ein Stück weit zu refinanzieren, sollen die Verkaufspreise in einem zweiten Schritt angehoben werden.

Abgelehnt: Die SPD wollte den Bau einer Turn- und Sporthalle an der Pestalozzischule prüfen lassen. Ein Antrag, der bei den Grünen Wohlgefallen fand. Klaus Lühring: „Das haben wir jahrelang gebetsmühlenartig gefordert.“ Die Pestalozzischule sei die einzige Ahauser Schule ohne eigene Turnhalle. Thomas Vortkamp (CDU) erklärte, dass es in nächster Umgebung zwei Dreifachturnhallen gebe.

Abgelehnt: Die SPD sprach sich für ein Konzept zur Versorgung der Bürger mit bezahlbarem Wohnraum aus. „Die Mitte der Gesellschaft muss in der finanziellen Lage sein, in Ahaus wohnen zu können“, sagte Andreas Dönnebrink (SPD). Die Preise seien von vielen Bürgern nicht mehr bezahlbar. „Der Antrag ist völlig weltfremd“, entgegnete Reinhard Horst (FDP). „So viel Förderung, wie dazu nötig wäre, kann sich die Stadt gar nicht erlauben.“ Christian Rudde (CDU): „Wir haben keine übermäßige Zahl an Menschen, die sich keinen Wohnraum leisten können.“ Die ablehnende Haltung kommentierte Andreas Dönnebrink so: „Nicht alle haben ein Super-Einkommen. Das ist die Realität.“

Abgelehnt: Reinhard Horst (FDP) regte an, im Rathaus einen Mitarbeiter in Sachen „Baukosten-Controlling“ weiterzubilden. Der sei dann geschult, Mehrkosten bei Bauprojekten frühzeitig zu erkennen. Als Beispiele nannte Horst unter anderem Mehrkosten beim Bau des Feuerwehrgerätehaus Nord und der Umgestaltung des Schulhofs der Anne-Frank-Realschule.

Abgelehnt: Die SPD beantragte, für die nächsten drei Jahre jährlich 60 000 Euro bereitzustellen. Mit dem Geld sollten Träger von Kindertageseinrichtungen zusätzliches Personal in der Hauswirtschaft einstellen. So könnten die Erzieherinnen entlastet werden, was direkt den Kindern zugute komme, erläuterte die SPD.

Abgelehnt: Für den Bau von Kleinhäusern, sogenannten Tiny Houses, sollten laut UWG-Antrag 10 000 Euro „für einen möglichen zusätzlichen Planungsaufwand“ in den Haushalt eingestellt werden. Die Tiny Houses – Kleinhäuser zwischen 30 und 60 Quadratmeter Wohnfläche – seien eine innovative Lösung für kostengünstiges Bauen, argumentierte Hubert Kersting (UWG). Die Verwaltung prüfe derzeit, ob Bedarf bestehe“, berichtete Beigeordneter Georg Beckmann.

Zugestimmt: Die Verwaltung wird auf Antrag der SPD-Fraktion jährlich einen Denkmalzustandsbericht erstellen. Im Haushalt werden nun 10 000 Euro bereitgestellt. Mit der Summe soll ein Fachbüro die Stadt bei der Gutachten-Erstellung unterstützen. Laut Verwaltung gibt es in Ahaus 120 geschützte, öffentliche und private Denkmäler.