Nach der Verdoppelung der Ticket-Einnahmen durch Tobit-Software kamen gut 17 000 Euro zusammen. Die Leiterin des Jugendwerks, Birgit Kleinfeld, konnte es gar nicht fassen: „Ich bin erstmal platt. Alle unsere Überlegungen, was wir mit dem Geld tun können, greifen jetzt nicht mehr. Da müssen wir nun etwas größer denken.“

Klaus Kemper und Maria Engels von Tobit-Software überreichten das Geld an das Jugendwerk-Team: „Wir sind sicher, dass das Geld an den richtigen Stellen ankommt und wir damit eine Menge tun, um die nächste Generation an wichtigen Eckpfeilern hier in Ahaus zu unterstützen.“

Die nächste Aktion Nextenliebe findet statt am 17. Januar 2020.