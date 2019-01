Das Caritas-Bildungswerk Ahaus hat den Deutschen Exzellenzpreis 2019 erhalten. Diesen bekam das Bildungswerk jetzt vom Institut für Service-Qualität, der Deutschen Unternehmensbörse und dem Sender N-TV in Frankfurt verliehen. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die mit exzellenten Produkten, Dienstleistungen und Projekten auf sich aufmerksam gemacht haben.

Das Caritas-Bildungswerk Ahaus ging als Sieger in der Kategorie „Smart Company“ hervor. Laudator und Jurymitglied Henning Bauwe lobte die Digitalisierungsstrategie des Bildungswerks in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften und machte in seiner Rede dessen Vorreiterrolle in der Nachwuchsrekrutierung und Qualitätssicherung deutlich.

Das Caritas-Bildungswerk stellt seinen rund 1200 Pflegeschülern seit zwei Jahren eine digitale Lernplattform zur Verfügung, auf der unterrichtsübergreifend gearbeitet und kommuniziert werden kann. Zusätzlich bietet das Unternehmen bundesweit ein Online-Assistenzsystem für die jährlichen Pflichtunterweisungen und für die Expertenstandards in der Pflege an.

Die Preise vergab eine Jury bestehend aus Vertretern aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft. Für das Caritas-Bildungswerk nahm den Preis Dirk Küpers, Leiter des Fachbereichs Digitale Medien, entgegen.