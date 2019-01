Einen Blick in die Zukunft der Wirtschaftswelt verspricht der AIW-Kongress am 27. Juni im Ahauser Schloss. Dabei steht das Motto „Unternehmen Zukunft“ im Fokus sowie die Frage, wie die Vision der digitalen Arbeitswelt aussieht. Der Kongress findet von 9 bis 17.30 Uhr statt.

Unter anderem stehen verschieden Vorträge auf dem Programm. So wird Hirnforscher Dr. Henning Beck aufzeigen, wie Menschen aktuelle Erkenntnisse der Neurowissenschaften für das alltägliches Leben einsetzen und ihr „Gehirn für besseres Denken nutzen können“. Der Unternehmer und Kampfsportler Adrian Rouzbeh wird auf unkonventionelle Weise erklären, wie „Die Kraft der Digitalisierung“ optimal genutzt werden kann. Als „ausgewiesene Expertin der Generation Y“ spricht Dr. Steffi Burkhart zu der Frage, woran es der Deutschen Wirtschaft in ihrer digitalen Transformation fehlt: an talentierten Nachwuchskräften und digitalem Können, wie es in der Ankündigung heißt.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit, in nur 60 Sekunden das eigene Unternehmen einer kleinen Gruppe vorzustellen und so anderen Geschäftspartnern klarzumachen, was das eigene Unternehmen tut und wen oder was es sucht. Außerdem finden Workshops zu den Themen „Visualisierung von Zielen und Visionen“ und „Social Networking für Unternehmen“ statt.

Anmeldungen sind online möglich. AIW-Mitglieder zahlen 195 Euro, Nichtmitglieder 315 Euro. Zudem gibt es bis zum 28. Februar einen Frühbucher-Rabatt.