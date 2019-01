Damit der Müll nicht einfriert

Im Winter haben Bürger immer wieder mit Mülltonnen zu kämpfen, deren Inhalt eingefroren ist. Die Tonnen können dann nicht vollständig geleert werden. Vor allem Frost in der Nacht lässt organische Abfälle in der Biotonne schnell gefrieren. Der Fachbereich Tiefbau und Entsorgung gibt Tipps, damit das nicht passiert:

► Nach der Leerung den Boden der Biotonne mit einigen Lagen Zeitungspapier oder einem Stück Karton bedecken. Alternativ kann man auch zu Papiersäcken greifen, die die Tonne komplett auskleiden.

► Im Winter nur trockenes Material in die Biotonne geben, da nasses (etwa Laub oder feuchte Gartenabfälle) schnell festfriert. Bei Küchenabfällen ist es hilfreich, sie zunächst gut abtropfen zu lassen und dann einzupacken. Dazu eignen sich Zeitungspapier oder Papiertüten. Auch Bioabfalltüten aus Recyclingpapier sind eine gute Alternative.

► Hände weg von kompostierbaren Bio-Plastikmüllbeuteln. Das Abfallentsorgungssystem verbietet deren Verwendung in der Biotonne. Für Abfälle, die in die graue Restabfalltonne gehören, kann das Einpacken in Plastiktüten dagegen hilfreich sein, um ein Festfrieren zu verhindern.

►► Locker eingefüllte Abfälle frieren weniger leicht fest. Daher sollte man die Abfälle besonders im Winter niemals in die Tonne hineindrücken.

► Ist der Abfallbehälter überfüllt oder steht der Deckel längere Zeit offen, wird es bei Schnee oder Regen in der Tonne schnell nass und der Inhalt friert bei Minustemperaturen ein. Deshalb ist besonders in der kalten Jahreszeit darauf zu achten, dass der Deckel der Mülltonnen immer verschlossen ist.

► Speziell für die Biotonne lohnt es sich, im Winter einen witterungsgeschützten Platz zu finden, etwa die Garage oder einen Schuppen.

► Sollte der Inhalt der Tonne trotzdem einfrieren, sollten die Abfälle vorsichtig mit dem Spaten aufgelockert werden. Die Verantwortung hierbei liegt laut Auskunft der Stadt bei den Grundstückseigentümern. Die Leerung zählt, auch wenn die Mülltonne aufgrund eingefrorener Abfälle nicht vollständig geleert werden konnte. Demnach bestehe kein Anspruch auf eine kostenlose Nachleerung oder eine Gebührenreduzierung.