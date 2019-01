Als eines der ersten Musikkorps der Bundeswehr wurde das damalige Luftwaffenmusikkorps 3 1956 in Uetersen aufgestellt und fand später seine militärische Heimat in Münster. Seitdem repräsentiert es die deutschen Streitkräfte im In- und Ausland. „Traditionell, vielseitig und flexibel, aber auch modern und dynamisch, so klingt die Musik, mit der das Luftwaffenmusikkorps Münster unter der Leitung des Ahausers Christian Weiper sein Publikum begeistern möchte“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Eintrittskarten für 17, 19 und 22 Euro oder ermäßigt gibt es bei Ahaus Marketing und Touristik, ✆ 02561 444444.