70 Unternehmen stellen sich vor

Ahaus -

Zum weiten Mal findet am 4. April (Donnerstag) die Nacht der Ausbildung in Ahaus statt. Von 17 bis 21 Uhr haben Schülerinnen und Schüler dann die Möglichkeit, sich direkt vor Ort in den Unternehmen über deren Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Während eines Informationsnachmittags hat das Organisationsteam jetzt den beteiligten Schulen aus Ahaus, Vreden, Stadtlohn, Gronau, Epe, Legden und Heek die Veranstaltung im Detail vorgestellt.