Das St.-Marien-Krankenhaus hat seit Montag für voraussichtlich zwei Wochen den Kreißsaal geschlossen. Das erklärte das Krankenhaus jetzt in einer Pressemitteilung. Grund für das befristete Schließen sind umfangreiche Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

„Aufgrund des kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfalls einiger Hebammen in Stadtlohn werden wir diese Phase der Umbauarbeiten etwas vorziehen“, so Tobias Rodig, Pressesprecher des Klinikums Westmünsterland. Die Ahauser Hebammen unterstützen für den Zeitraum des Schließens ihre Kolleginnen in Stadtlohn.

Zum 1. April wird die geburtshilfliche Abteilung in Stadtlohn dann geschlossen und mit Ahaus zusammengelegt.

Die Anmeldesprechstunde am Mittwochvormittag in Ahaus wird trotz des Umbaus fortgesetzt.