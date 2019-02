Das Berufskolleg für Technik Ahaus (BTA) nimmt am landesweiten Schulversuch teil und bietet erstmals zum neuen Schuljahr den Bildungsgang „Zweijährige Berufsfachschule Ingenieurtechnik“ an. Angesprochen sind Schüler, die Interesse an technisch-naturwissenschaftlichen Zusammenhängen haben, gute Leistungen in den Naturwissenschaften und Mathematik vorweisen und die Fachoberschulreife mitbringen.

Abgeschlossen wird der Bildungsgang mit der FHR-Prüfung (Fachabitur); das Fachabitur berechtigt zu einem Studium an einer Fachhochschule. Mögliche Studienrichtungen sind zum Beispiel Maschinenbau, Bauingenieurwesen oder Elektrotechnik.

Der Unterricht findet zwei Schuljahre lang am BTA statt, hinzu kommen einige Praktika. Vernetztes Denken zwischen den Disziplinen Bautechnik, Holztechnik, Elektrotechnik und Metalltechnik und ingenieurtechnisches Handeln wird im Unterricht und in Werkstätten und Laboren des BTA vermittelt. Typische Unterrichtsinhalte in den Fächern Ingenieurtechnik, Technische Informatik und Mathematik sind Elektrotechnik, Antriebstechnik, Fertigungsverfahren sowie Statik- und Festigkeitslehre, Steuerungen, Differentialrechnung, Vektorrechnung, Algebra und Geometrie. Die Fertigung mithilfe der CNC-Technik wird durch Einsatz einer Computer-Simulation und durch einen Maschinenkurs am CNC-Fertigungszentrum erlernt und vertieft.

Auch der berufsübergreifende Lernbereich, etwa mit den Fächern Deutsch und Englisch, bereitet die Schüler auf die Abschlussprüfung und ein späteres Studium vor, heißt es in einer Mitteilung des Berufskollegs.

Schüler, die sich noch orientieren wollen, können dabei ihre Neigungen erkunden und sich in verschiedenen Fachrichtungen weiterbilden. Weitere Informationen gibt es beim Berufskolleg für Technik unter verwaltung@bt-ahaus.de sowie online.