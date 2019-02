Zu ihrem elften Frühlingskonzert laden die Alten Kameraden des Musikvereins Alstätte am 24. März (Sonntag) in den Saal Elkemann in Graes ein. Das Konzert steigt erneut unter dem Motto „Im Herzen nur die Blasmusik“.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr, ab 15 Uhr wird im Saal Elkemann Kaffee und Kuchen angeboten. Die Proben für dieses Konzert laufen auf Hochtouren, schreiben die Musiker. Die Plakate sowie die Eintrittskarten wurden bereits gedruckt.

Die Alten Kameraden haben sich seit jetzt 23 Jahren der volkstümlichen Blasmusik verschrieben und tragen diese jährlich zu vielen Veranstaltungen mit großer Begeisterung und zur Freude der Zuhörer vor. Besonders gern gehört sind die böhmischen und mährischen Weisen, die teilweise durch Gesang unterstützt werden. In diesem Jahr wird sich ein neues Gesangsduo präsentieren.

Eintrittskarten zum Preis von acht Euro gibt es ab sofort bei den Mitgliedern . Der Kartenvorverkauf bei den Volksbanken Alstätte und Graes wird am 1. März (Freitag) beginnen. Kartenvorbestellungen (besonders für Gruppen) nimmt auch Willi Ellerkamp entgegen, ✆ 02567 1880, ✆ 0157 54361471, oder per E-Mail an williellerkamp@web.de entgegen. Die Musiker rechnen mit einem vollen Haus und empfehlen, sich rechtzeitig Eintrittskarten zu kaufen, heißt es in der Ankündigung.