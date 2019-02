Nach zwölf Jahren als Kassenwart des Männergesangvereins Eintracht Alstätte übergab Herbert Uhling bei der vergangenen Jahreshauptversammlung das Amt in neue Hände. Die Versammlung wählte Norbert Ibing zum neuen Kassenwart.

Da Ibing bis zu der Versammlung als stellvertretender Schriftführer tätig war, musste auch dieser Posten neu besetzt werden. Als Nachfolger wurde Hermann Hohmann in das Amt gewählt. Nach einigen Gruß- und Dankesworten an die Sänger, die 2018 für den MGV 19 Auftritte und Konzerte hatten, konnte der Vorsitzende Hermann Terweh zwei neue Sänger aufnehmen: Bernhard Terweh und Dieter Hölker.

Zudem spendete der MGV 750 Euro an die Organisation Familie in Not. Das Geld überreichte Terweh an Maria Bils, die versprach, die Spende sinnvoll einzusetzen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Ehrung langjähriger Mitglieder. Alois Frankemölle wurde dank seiner langjährigen Treue zum Ehrenmitglied ernannt. Rainer Klein wurde nicht nur in seinem Amt als Zweiter Vorsitzender bestätigt, sondern erhielt auch eine Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft. Klein übernahm nach seiner Ehrung dann kurz das Wort, um Hermann Terweh für zehn Jahre als Vorsitzenden zu ehren. „Du übernahmst vor zehn Jahren nach turbulenten Zeiten den Vorsitz. Wir können froh sein, dass du in dieser wichtigen Zeit das Ruder übernommen hast“, betonte Klein.

Hubert Voß erhielt ein Präsent für die beste Teilnahme an den Proben, Friedel Wessendorf für seine geleistete Arbeit als Ersatzdirigent. Nach den offiziellen Punkten bildeten die Mitglieder ein Orgateam, das die Jubiläumsfeier zu 125-jährigen Bestehen in 2022 vorbereitet. Terweh forderte zum Schluss alle Sänger auf, weiterhin rege an den Proben teilzunehmen. Denn am 6. April findet das Gemeinschaftskonzert im Kulturquadrat in Ahaus statt, zudem sind weitere Auftritte unter anderem in den Niederlanden geplant.