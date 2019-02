Winterversammlung mit reichlich Zündstoff

„Ich bin es leid, dass wir Bauern uns wie Tanzbären durch die Manege ziehen lassen“, brachte Ludger Rolfes als Vorsitzender der Ortsgruppe Alstätte zum Ausdruck, was viele Teilnehmer der diesjährigen Winterversammlung des WLV denken. Angesichts steigender politischer Anforderungen und einem sich entfremdenden Verbraucher mache er sich „Sorgen um mittelständische und kleinere Betriebe“. Nach einem Blick ins Mitgliederverzeichnis zeigte sich, dass erstmalig mit 53 zu 52 Höfen mehr Hofstellen verpachtet seien als selbstständig bewirtschaftet.

Mit gewohnt unverblümten Worten führte Rolfes durch die Veranstaltung. Und die sorgte in diesem Jahr für reichlich Zündstoff. Rolfes selbst halte nicht viel vom Begriff „Strukturwandel“. Dieser stelle für ihn, insbesondere angesichts der Zahl der aufgegebenen Betriebe, eine verantwortungslose Beschönigung dar. Politiker erklärten den Landwirt geradezu zum „Freiwild“.

Der Rückgang der Milchviehbetriebe sei alarmierend, und auch in anderen Zweigen der Branche würden Hofinhaber von Zukunftssorgen geplagt. Und dass die aktuelle Verschärfung einer jüngst erst reformierten Düngeverordnung in trockenen Tüchern sei, bringe für ihn „das Fass dann zum Überlaufen“. Mit Dürrebeihilfen würden den Bürgern dann noch „Sand in die Augen gestreut“. Erneut stünde der Landwirt im Fokus der Kritik.

Doch es gab auch Positives aus der Ortsgruppe zu vermelden. In großem Stil seien Blüh- und Jagdschneisen angelegt worden. Die Resonanz sei groß gewesen und die Saatgutspende des WLV dementsprechend schnell ausgeschöpft. Rolfes befürwortete dahingehend die spürbare Bereitschaft zum „Imagewechsel“ und mehr Biodiversität.

Kreislandwirt Heinrich Emming musste sich angesichts der fragenden Gesichter in der Runde an diesem Abend den abschließenden Applaus hart erkämpfen. Und die übrigen Redner Jörg Sümpelmann vom WLV sowie Ludger Röverkamp von der Landwirtschaftskammer sollten sein Schicksal teilen. Im Volksmund wird nicht selten behauptet, Landwirte klagen gern. Dagegen herrschte im Dorfgasthof Wissing am Montag streckenweise grimmige Verschwiegenheit.

„Ob beim Thema Wasser, Boden oder Feinstaub“, der Landwirt stehe am Pranger, fasste es Emming zusammen. Ihr Berufsstand sei aber auch „Ernährer von 80 Millionen“. Er lobte die Zusammenarbeit von Jägern und Landwirten angesichts der Bedrohung durch die afrikanische Schweinepest. Das sei ein „starkes politisches Signal“.

Im Hinblick auf den Druck durch Gesellschaft sowie Naturschutzverbände sei es an der Zeit „die Werbetrommel zu rühren“, sagte Emming. Werbetechnisch befinde sich ihr Berufsstand noch „in der Diaspora“. Wie weit die romantisierte Vorstellung mancher Verbraucher von wissenschaftlichen Erkenntnissen entfernt sei, zeige sich in Bayern an dem Volksbegehren zugunsten der Bienen. Es habe nachgewiesen noch nie so viele Bienenvölker gegeben wie aktuell.

Das westliche Münsterland zeichne Anpassungsfähigkeit aus. Es sei „aus jeder Krise noch gestärkt hervorgegangen“. Und doch konnte er den Teilnehmern ihre Zukunftssorgen nicht ganz nehmen, als er von starken Jahrgängen auf der Berufsschule sprach. Auf den Tischen lagen Flyer aus, die Generationenwechsel und Hofübergabe zum Thema hatten.

„Landwirt schafft Leben“, eine neue PR-Initiative des Raiffeisenverbandes gemeinsam mit dem WLV, sorgte für lebhafte Diskussionen unter den Anwesenden. Durch professionelle Werbung ist Ziel der Kampagne, den Verbraucher aufzuklären, mit der Gesellschaft in den Dialog zu treten und auf diesem Weg das angeschlagene Image der modernen Landwirtschaft zu verbessern. Manche Bauern konnten der Sache deshalb viel abgewinnen, da Dirk Nienhaus einer der Organisatoren sei. Nienhaus macht sich regelmäßig als Agrarblogger in sozialen Netzwerken unter dem Titel „Bocholter Landschwein“ für Aufklärung stark.

Jörg Sümpelmann diskutierte ebenso heiß wie konstruktiv mit den Landwirten. Er sehe in der Kampagne „den letzten Aufschlag“. In einem Kurzfilm zum Thema wird sogar von „Stunde Null“ gesprochen. Während Rolfes angesichts einer prekären wirtschaftlichen Lage für nicht wenige Agrarzweige den Aufruf zu mehr Werbung mit gemischten Gefühlen betrachtete, argumentierte Sümpelmann „nur mit Schildern hochhalten“ sei die Krise nicht bewältigt. „Wer Vakuum hinterlässt, lässt Vakuum für andere“, sagte er. Die Marketingstrategien der Naturschutzverbände seien ungeheuer ausgefeilt und professionell. Die Unterstützung für solche Organisationen würden durch Schlagzeilen in Medien und Presse noch angeheizt und so ein höheres Spendenaufkommen generiert.

Und obwohl sich die Teilnehmer spürbar allein auf weiter Flur fühlten, vor allem von der Landesregierung im Stich gelassen, und ihrem Unmut vielfach Luft machten, füllten nicht wenige die Listen für die Initiative „Landwirt schafft Leben!“ aus.

Am Ende blieb bei allem Pessimismus der Eindruck zurück, die Landwirte aus Alstätte wollen noch länger „Leben schaffen“ und eigenverantwortlich ihre betriebliche Zukunft gestalten. Sümpelmann resümierte treffend: „Ein Dirk Nienhaus allein wird uns nicht retten.“