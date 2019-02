Verschiedene Seiten suggerieren laut Stadtverwaltung, dass man einfach online ein Führungszeugnis beantragen könne. Tatsächlich kaufe man aber nur ein Ratgeberdokument als PDF-Datei, in dem die Beantragung des Führungszeugnisses erklärt werde. Dieser Ratgeber müsse bezahlt werden – und das Führungszeugnis müsse man weiterhin entweder vor Ort im Bürgerbüro oder online mit dem elektronischen Personalausweis auf dem Online-Portal des Bundesamtes für Justiz beantragen. „Für die Bürgerinnen und Bürger, die dieses irreführende Angebot nicht direkt erkennen, fallen also doppelte Kosten an. Wir warnen vor diesen Webseiten und stehen gerne persönlich für Rückfragen zur Verfügung“, wird Sandra Schmiemann, Fachbereichsleiterin Bürgerservice, in der Pressemitteilung zitiert.

Undurchsichtige Angebote gebe es auch, wenn man Geburtsurkunden beantragen will. Über verschiedene Webseiten gelangt man zu Dienstleistern, die damit werben, schnell und unkompliziert wirksame Anträge zur Bestellung von Geburtsurkunden zu erstellen. Eine Urkunde bekomme man so aber nicht. Die Dienstleister leiten schlicht eine Nachricht an das Standesamt weiter und erheben hierfür eine Gebühr.

Die Bearbeitungsgebühr für die Ausstellung der Urkunde ist damit nicht abgegolten und muss weiterhin dem Standesamt entrichtet werden. Auch reicht eine einfache elektronische Nachricht zur Beantragung von Personenstandsurkunden nicht aus. Diese müssen entweder persönlich im Standesamt oder schriftlich mit Identitätsnachweis beantragt werden. Alle Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Stadt Ahaus.