Bei vielen sind die Erinnerungen an die Kultserie aus den 1960er-Jahren mit den exzentrischen Charakteren der Addams Family noch präsent – mit der unheimlichen Liebe zwischen Gomez und Mortici, mit Onkel Fester und den beiden Kindern Pugsley und Wednesday. Nun erobert die bizarre und teuflische Addams–Familie in einer Musicalkomödie mit Musik und Songtexten von Andrew Lippa nach der Broadway–Premiere 2010 auch die deutschen Bühnen. Am Mittwoch (27. Februar) gastiert die Musicalkomödie von Andrew Lippa um 20 Uhr in der Stadthalle.

Zum Inhalt: Wednesday Addams ist verliebt. Das Herz der selbsternannten Prinzessin der Finsternis schlägt für den höchst normalen, hübschen und intelligenten Lucas Beineke . Wednesday vertraut sich in ihrer Not ihrem Vater Gomez an und beschwört ihn, der strengen Mutter Morticia nichts zu erzählen. Ein Geheimnis vor Morticia? Die Tochter plötzlich erwachsen geworden und verliebt? In einen respektablen Burschen? Ein schier unerträglicher Alptraum für Gomez! Als sich dann auch noch Lucas‘ Eltern zu einem Kennenlern-Dinner bei den Addams ankündigen, droht die Situation vollends zu eskalieren. . .

Eintrittskarten gibt es bei Ahaus Marketing und Touristik telefonisch unter ✆ 02561 444444 sowie inline und an der Abendkasse.