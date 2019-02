Kräfte des Hauptzollamtes Münster haben – unterstützt durch die Polizei und zusammen mit der Stadt Ahaus und der Feuerwehr – Freitagnacht zwei Shisha-Bars an der Bahnhofstraße und an der Tembrinkstraße in Ahaus kontrolliert. Diese Aktion, die zwischen 22 und 2 Uhr stattfand, zielte unter anderem darauf, die Einhaltung des Gewerbe- und Baurechts zu überprüfen. Ebenso ging es um mögliche Verstöße gegen zoll- oder steuerrechtliche Bestimmungen.

Im Fokus der Aktion standen gleichzeitig gaststättenrechtliche Bestimmungen sowie das Nichtraucherschutz- und das Jugendschutzgesetz. Ein weiterer Aspekt galt den Kohlenmonoxid-Werten in den Räumen der beiden Shisha-Bars.

Aufgrund festgestellter erhöhter CO-Werte wurden beide Einrichtungen zunächst geräumt und im Anschluss durch die Stadt Ahaus nach Belüftung durch die Feuerwehr geschlossen. Zudem wurden steuerrechtliche Verstöße festgestellt. Die Auswertung der Ergebnisse dauert an.