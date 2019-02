300 bunte Luftballons erwarteten Pfarrer Holger Ungruhe an seinem ersten Arbeitstag im Büro. Der neue Leiter der Jugendkirche Effata in Münster lacht, wenn er an die Aktion der Kollegen zurückdenkt: „Eine gute Atmosphäre im Team ist wichtig“, sagt der 35-jährige gebürtige Ahauser.

Dem kann Franziska König nur zustimmen. Seit Anfang des Jahres gehört die 26-Jährige als pastorale Mitarbeiterin zum Team der Jugendkirche. Gemeinsam mit Pastoralreferent Thorsten Löhring und vielen Ehrenamtlichen ist es ihnen ein Anliegen, die Lebenswelt junger Menschen ernst zu nehmen und mit ihnen zusammen die Kirche gestalten.

Ungruhe ist die Arbeit mit jungen Menschen vertraut. Seit der gebürtige Ahauser 2011 zum Priester geweiht worden ist, bildet die Jugendarbeit einen Schwerpunkt in seinen Aufgaben – besonders in den vergangenen vier Jahren als Jugendpfarrer im Offizialatsbezirk Oldenburg. Dort durfte er unter anderem die Entstehung einer Jugendkirche in Cloppenburg begleiten, die Ende 2018 eröffnet worden ist. „Mir ist es wichtig, mit Jugendlichen gemeinsam Kirche zu gestalten und nicht für sie von oben herab“, sagt er. Spontan sein müsse man dafür, denn „Jugend verändert sich permanent“.

Ein Grund, der auch Franziska König an ihrer neuen Aufgabe in der Jugendkirche reizt. „Hier habe ich die Möglichkeit, eine Zielgruppe ganz besonders in den Blick zu nehmen und mich darauf zu konzentrieren“, sagt die Religionspädagogin.

Offen bleiben für Anregungen, das möchte Holger Ungruhe. „Eine Jugendkirche kann aufhören, wenn sie festgefahren ist und alles ‚wie immer‘ macht“, ist der Priester überzeugt. Nicht nur die steigende Zahl der Gottesdienstbesucher, sondern auch Gespräche mit ihnen zeigen ihm: „Die Jugendkirche Effata ist in Münster eine Marke.“

Sie spreche das Bedürfnis vieler Menschen an, auf andere Art und Weise Liturgie zu feiern und einen anderen Zugang zum Evangelium zu bekommen.