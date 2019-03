Die Kolpingsfamilie Alstätte hatte zum wiederholten Mal alle Grundschulkinder ins Annette-von-Droste-Hülshoff-Haus eingeladen, Viele Mädchen und Jungen waren gekommen. Es ging hoch her in der Aula, laut dröhnten die Boxen der Musikanlage, die von Matthias Gewing bedient wurde. Sohn Lasse half zwischenzeitlich mit. „Der Nachwuchs muss ja gefördert werden, irgendwann wird er dies vielleicht übernehmen“, meinte der Papa.

Die kleinen Piraten, Clowns, Prinzessinnen, Zauberer und viele andere bunt Kostümierte tanzten ausgelassen. „Heut ist so ein schöner Tag“, sangen und tanzten die Kinder begeistert, und das traf die Stimmung genau.

Christa Esseling führte durch den Nachmittag. Als erste Gastgruppe kündigte sie die Kükengarde des VfB Alstätte an, die zweite Garde folgte etwas später. Die Darbietungen belohnten die Kinder lautstark mit einer Rakete. Christa Esseling rief in die Runde: „Ihr müsst so laut sein, dass der Pastor in der Kirche umfällt.“ Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen, sie klatschten, trampelten und schrien, was das Zeug hielt.

Gespannt warteten die Karnevalisten dann auf den Stargast des Tages, den Clown Härr Georg . Der hatte die Kinder schnell auf seiner Seite, bezog sie immer wieder mit ein, unter anderem sollten die Kinder so oft klatschen, wie ein Flummi auf den Boden tippte.

Einige von ihnen baute er in sein Programm mit ein. So sollte Hannah, die er nur „Frau Hannah“ nannte, einen Apfel werfen, den er mit einer Gabel im Mund auffangen wollte. Doch bis es so weit war, ging einiges schief, was die kleinen Zuschauer mit viel Gelächter quittierten.

Auch Thomas Steinhoff, der eigentlich nur ein paar Fotos von dem Treiben machen wollte, wurde kurzerhand mit eingebunden. Der spielte toll mit, sehr zur Freude der Kinder. Henri schließlich durfte dem Clown beim Einradfahren auf der Schulter sitzen. Auch das klappte natürlich nur mit Hindernissen. Mit gefühlter Leichtigkeit und offensichtlichem Spaß brachte Clown Härr Georg die Kinder zum Lachen und so sparten diese am Ende nicht mit Beifall. Natürlich gab es auch für ihn eine Rakete.

Nach drei Stunden voller Power und Vergnügen endete ein sehr kurzweiliger Nachmittag.