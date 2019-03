Gemeinsam nahmen sie die Auszeichnungen und Urkunden entgegen, davon 28 Abzeichen in Bronze, 40 in Silber und acht in Gold. Michael Hollekamp und Daniel Schmitt von der Sparkasse Westmünsterland und Waldemar Zaleski vom Kreissportbund Borken nahmen persönlich die Ehrungen vor. Im Rahmen des gemeinsamen Projektes der Sparkasse Westmünsterland, des Kreissportbundes Borken und des Kreises Borken mussten die Schüler und Schülerinnen für das Sportabzeichen Übungen in den Disziplinen zur Erfassung der Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination absolvieren.