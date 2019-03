Weniger Unfälle mit Verletzten

Die Verkehrsunfälle in Ahaus sind im vergangenen Jahr gesunken. Zählte die Polizei 2017 noch 217 Unfälle, bei denen entweder jemand verletzt wurde oder ein hoher Sachschaden entstand, waren es 2018 noch 182. Und das ist nicht die einzige positive Nachricht, die die Kreispolizeibehörde Borken in ihrem statistischen Jahrbuch für Ahaus verkündete.

Auch die Unfälle mit Verletzten oder Getöteten sind zurückgegangen um 4,3 Prozent auf 178. Bei zwei Unfällen sind Menschen ums Leben gekommen, im Vorjahr lag die traurige Zahl der Getöten noch bei vier. Schwer verletzt wurden im vergangenen Jahr 35 Personen, leicht verletzt 194. Zu einem schwerwiegenden Unfall mit Sachschaden kam es 2018 in Ahaus 22 Mal.

Die Zahl der Verunglückten auf dem Schulweg ist leicht von vier auf fünf Schüler gestiegen, dabei gab es einen Schwerverletzten sowie vier Leichtverletzte. In fünf Fällen waren daran motorisierte Verkehrsteilnehmer beteiligt, in weiteren fünf Fällen Radfahrer.

Positiv entwickelt haben sich die Zahlen mit Blick auf die Unfälle mit Verletzten oder einem hohen Sachschaden auch in der Gemeinde Heek. Hier ist die Zahl dieser Unfälle von 51 auf 23 gesunken. Dabei ist leider eine Person ums Leben gekommen, eine weniger als noch im Vorjahr. Schwer verletzt wurden sieben Personen, leicht verletzt 20. In drei Fällen kam es zu einem schwerwiegenden Unfall mit Sachschaden.

Anders sieht es dagegen in Schöppingen aus. Hier gab es im vergangenen Jahr 25 Unfälle mit Verletzten oder hohem Sachschaden, im Vorjahr waren es noch 22. Doch wenngleich sich die Zahl damit in Schöppingen verschlechterte, ist die Gemeinde im vergangenen Jahr hinter Heek dennoch jene mit den zweitwenigsten Unfällen dieser Art im Kreis Borken gewesen. Dabei gab es in der Vechtegemeinde neun Schwer- sowie 20 Leichtverletzte. Ums Leben gekommen ist bei einem Verkehrsunfall im vergangenen Jahr glücklicherweise niemand. In zwei Fällen kam es zu einem schwerwiegenden Unfall mit Sachschaden.

Weder in Schöppingen noch in Heek kam es im vergangenen Jahr zu einem Unfall auf dem Schulweg.

In allen drei Städten ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Unfallflucht vergleichsweise hoch. In Ahaus lag sie im vergangenen Jahr bei 271, in Heek bei 38, in Schöppingen bei 31. Unfälle, die aufgrund von nachgewiesenem Alkohol- oder Drogenkonsum verursacht wurden, gab es in Ahaus 25, in Heek zwei und in Schöppingen vier.

Insgesamt sind die Verkehrsunfälle im Bezirk der Kreispolizeibehörde Borken im vergangenen Jahr leicht gesunken um 1,4 Prozent auf 10 810. Damit haben sich die Zahlen für den Kreis entgegen den Landestrend entwickelt: NRW-weit ist die Zahl de Unfälle um ein Prozent auf 660 629 gestiegen.