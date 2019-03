Sandhasen trotzen dem Unwetter

Sandhasen und wasserscheu? Von wegen! Prasselnder Regen und Sturmböen konnten die Alstätter und ihrer Gäste am Sonntag nicht daran hindern, den 14. Sandhasen-Sonntag bei guter Stimmung zu feiern. Auch wenn für manchen Programmpunkt spontan ein Plan B erarbeitet werden musste.

Waren es einst – wenn man der Geschichte traut – die Alstätter, die fluchtartig wie Hasen den Ort vor Feinden verließen, so blieben sie am Sonntag im Schatten der Pfarrkirche und hofften auf eine Invasion der besonderen Art. Und tatsächlich: Viele Besucher nutzten den Sonntag und kamen trotz widriger Witterungsumstände in den Ortskern, wo die Veranstalter ein breit gefächertes Unterhaltungsangebot vorbereitete hatten.

Sandhasen-Sonntag in Alstätte 1/36 Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Die Alstätter Sandhasen trotzten am Sonntag Sturm, Regen und Schnee. Mancher Programmpunkt musste zwar ausfallen und an der einen oder anderen Stelle improvisiert werden – beeindrucken oder gar die Stimmung vermiesen ließen sich die Veranstalter und ihre Gäste davon aber nicht wirklich. Foto: Angelika Hoof

Dabei hatten sie die Rechnung allerdings an mancher Stelle ohne Petrus gemacht. Mehrere heftige Regenschauer sorgten bereits am Vormittag dafür, dass der Kinderflohmarkt in der Kirchstraße, auf dem für gewöhnlich ausgedientes Hab und Gut in klingende Münze umgesetzt wird, vorsorglich abgesagt wurde.

Dafür kamen unzählige Sportler und ihre mitgereisten Fans ab 12 Uhr voll auf ihre Kosten. Im Rahmen des von Ingmar Wenzel, Heike und Norbert Holters (VfB Alstätte) organisierten Sandhasenlaufs, der über 500 Meter, zwei, fünf und zehn Kilometer durch den Ort führte, nutzten 326 kleine und große Aktive die Möglichkeit, ihre Schnelligkeit unter Beweis zu stellen. Die Schirmherrschaft für den Lauf hatte die Ahauser Bürgermeisterin Karola Voß übernommen. Sie gab – bei strömendem Regen mit einem schwarz-weißen Regenschirm bewaffnet – den Startschuss für den Bambinilauf.

Für musikalische Unterhaltung und Stimmung während der Läufe war gesorgt. DJ Joseph Bils heizte den Sportlern und ihren Zaungästen mit Hits von „Cordula grün“ bis „Mama Laudaaa“ ordentlich ein. „Wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde, wäre es nicht mehr auszuhalten“, erklärte Moderator Thomas Steinhoff beim Anblick die vielen begeisterten Läufer.

Ab 13 Uhr öffneten die Einzelhändler ihre Geschäfte und lockten mit interessanten Frühlingsangeboten. Als Besuchermagnet erwies sich wieder einmal das Kinderfrühlingsfest rund um die Pizzeria „Mamma Livia“. Neben einem überdimensionalen Stroh-Osterhasen der Landjugend lud die Kolpingsfamilie zum Bungee-Run ein. Wandeln auf Schumis Spuren war ausdrücklich erwünscht auf der mehrspurigen Carrera-Bahn, auf der rasante Rennen gefahren werden konnten.

Unterhaltung pur versprachen zudem das Glücksrad und die riesige Tombola, die bei 400 Losen mit 250 attraktiven Preisen zum Loskauf animierte. Tierisch ging es in einem abgesteckten Gehege zu, in dem sich echte, kuschelige Langohren vor liebevollen Streicheleinheiten der Kinder kaum retten konnten.

„Das Wetter hat uns heute wahrlich einen Strich durch die Rechnung gemacht“, bekannte Norbert Kottig als Hauptverantwortlicher für das Kinder-

Frühlingsfest, mit dem er seit etlichen Jahren den Sandhasensonntag belebt. „Was einst mit einem einfachen Berliner-Wettessen und Malwettbewerben begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem schönen Fest entwickelt, bei dem vor allem Kindern im Outdoorbereich einiges geboten wird“, so Kottig. Regen und vor allem stürmische Böen, die den aufgebauten Zelten mächtig zusetzten, standen dabei allerdings nicht auf der Wunschliste.

Die Unbilden des Wetters machten auch den Einzelhändlern in der Kirchstraße zu schaffen, wo Besucher in Cafés Zuflucht suchten. „Normalerweise präsentieren wir unsere Elektrogeräte vor dem Geschäft, doch das war einfach nicht möglich“, betonte Waltraud Becking, Mitarbeiterin bei Elektro Schulten. Und so fanden am Sonntag im Laden Kaffeevollautomaten-Vorstellungen statt.