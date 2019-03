Schlaglöcher werden saniert

Ahaus -

Die Stadt Ahaus weist darauf hin, das ab dieser Woche im Stadtgebiet Ahaus sowie in den Ortsteilen Alstätte, Ottenstein und Wüllen an verschiedenen Stellen Aufbrüche und Aufwölbungen im Asphalt sowie Schlaglöcher saniert werden. An den folgenden Orten kann es daher zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen kommen: In Alstätte sind die Friedhofstraße, Bookenbusch, Brinkerhook, Ladestraße, Öddingstraße und Wellhaarstraße betroffen. In Ahaus finden Arbeiten an folgenden Straßen statt: Böcklerstraße, Dahlienweg, Fußweg Hessenweg / Josefstraße, Gutenbergstraße, Marienstraße und Rentmeisterkamp.