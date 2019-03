Der referierende Professor an zwei Beispielen zeigen, welche Ursachen und Folgen solche Zahlungsbilanzkrisen in der Vergangenheit hatten, um so eine Bewertung der aktuellen Probleme möglich zu machen. Dabei geht es auch um die Frage, was die Politik tun kann und soll.

Weiterhin heißt es hierzu in der Ankündigung der Veranstaltung: „Die deutsche Volkswirtschaft ist noch immer Exportweltmeister, das heißt sie erwirtschaftet seit Jahrzehnten Überschüsse im Außenhandel. Einerseits ist dies ein Grund für die Vollbeschäftigung. Andererseits führt dies zu immer größeren Kapitalexporten in das Ausland. Damit stellt sich immer dringlicher die Frage, welche Probleme daraus für diejenigen Volkswirtschaften entstehen, deren Außenhandelsbilanz dauerhaft negativ ist. Und kann es dort in naher Zukunft zu Krisen kommen, die letztlich auch unseren Wohlstand bedrohen?“

Die Veranstaltung wird um 18.15 Uhr am Kusenhook 4 bis 8 in Ahaus beginnen und gegen 19.45 Uhr mit einer freien Diskussion zwischen Frank Westermann und dem Publikum enden. Im Anschluss wird ein kleiner Stehimbiss für alle Teilnehmer vorbereitet. Weitere Informationen gibt es bei Hendrik Brügging, Koordinator der Fachschule für Wirtschaft, ✆ 02561 42903. Interessierte Besucher sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.