Die Kinder dürfen sich auf zwei Aktionstage mit Kreativität, Spiel, Bewegung und einem Ausflug freuen. Am ersten Tag stehen für die Jüngeren Aktionen wie T-Shirt-Design, Holzwerkstatt und verschiedene Spielangebote auf dem Programm. Für die Elf- bis 13-Jährigen ist Spiel, Spaß und Bewegung in der Turnhalle geplant. Am jeweils zweiten Aktionstag geht es für die Kinder zum Mitmach-Freizeitpark Ketteler Hof mit Wildgehege.

Die Termine sind wie folgt:

► Ferienprogramm eins: 15. und 16. April (Montag/Dienstag) für Sechs- bis Zehnjährige

► Ferienprogramm zwei: 17. und 18. April (Mittwoch/Donnerstag) für Sechs- bis Zehnjährige

► Ferienprogramm drei: 16. und 17. April (Dienstag/Mittwoch) für Elf- bis 13-Jährige.

Der Kostenbeitrag für die Ferienprogramme beträgt pro Kind 15 Euro. Anmeldungen werden ausschließlich telefonisch entgegengenommen ( ✆ 02561 4291890 oder ✆ 02561 4291895). Maximal vier Anmeldungen pro Anruf sind möglich.

Parallel dazu werden sich Jugendliche in den Osterferien an dem Projekt „Chill-out-Couch von und für Jugendliche“ beteiligen. Dabei werden Jugendliche in allen Ortsteilen in den Offenen Kinder- und Jugendtreffs Liegebänke bauen, die dann im Freien an öffentlichen Plätzen zum Verweilen einladen. Weitere jugendliche Helfer sind willkommen und eingeladen, an diesem Projekt in den sechs offenen Kinder- und Jugendtreffs mitzuwirken, heißt es vom Jugendwerk.