Unternehmen öffnen Türen für Schüler

Ahaus -

Einen Blick hinter die Kulissen von Unternehmen werfen – diese Möglichkeit haben Schüler aus Ahaus und Umgebung bei der „Nacht der Ausbildung“ am 4. April (Donnerstag). Diese findet in Ahaus und den Ortsteilen, Wülllen, Wessum, Ottenstein und Alstätte statt. Von 17 bis 21 Uhr haben die Schüler die Möglichkeit, sich vor Ort in den Unternehmen über Ausbildungsmöglichkeiten, duale Studiengänge oder freie Praktikumsplätze zu informieren.