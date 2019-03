Kritik an Ahauser Verwaltung bei CDU-Frühjahrsempfang

Josef Marpert ist am Sonntag für 50 Jahre Mitgliedschaft in der CDU geehrt worden. Obwohl er ein Zugezogener sei, betrachte er ihn längst als Poalbürger, bekannte Ortsverbandsvorsitzer Dr. Heinrich Render während des CDU-Frühjahrsempfangs. Marpert blieb nicht der einzige Geehrte: 40 Jahre ist Hermann-Josef Gerwing-Gerwer aktives Parteimitglied, Maria Wolfering und Franz-Josef Frenker-Hackfort wurden für 25-jährige Parteitreue geehrt. Verhindert waren Werner Kemper, Heinrich Feldhaus, Maria Naber und Ludger Tenhagen, die ebenfalls seit 25 Jahren der CDU angehören.

Stadtverbandsvorsitzender Dr. Michael Räckers gab einen kurzen Einblick in den Haushalt der Stadt. 102 Millionen Euro betrage das Volumen für 2019. Zudem seien 25 Millionen Euro für Investitionen vorgesehen. 23 Millionen seien fixe Personalkosten für die 400 Mitarbeiter der Stadt. Vier Millionen seien für Schulprojekte eingeplant, unter anderem soll das Alexander-Hegius-Gymnasium eine Mensa bekommen. Er appellierte an die Versammelten, am 26. Mai zur Europawahl zu gehen. „Viele Vergünstigungen wie die offenen Grenzen verdanken wir Europa, das darf man nicht vergessen.“

Zu ihrer Veranstaltung hatte die Partei besonders die Alstätter Vereine eingeladen. „Wir möchten mit den Vereinen verstärkt in Kontakt kommen, wollen wissen, wo drückt der Schuh, was können wir tun“, sagte der Ortsvorsitzende. Knapp 20 Personen waren der Einladung gefolgt.

Render, der auch Kreistagsabgeordneter ist, hatte zu Beginn die Kreisverwaltung gelobt: „Im Kreis läuft‘s verdammt gut, da wird sehr viel positive Arbeit gemacht“, sagte er. Dass dieses anscheinend nicht für die Ahauser Verwaltung zutrifft, offenbarte sich im Verlauf der Veranstaltung.

Die erste Wortmeldung eines Gastes betraf den Bau eines Kunstrasenplatzes. Räckers erklärte, Alstätte und Ottenstein müssten sich zusammentun und untereinander beraten, wer einen solchen Platz zuerst bekommen solle. Darauf entgegnete VfB-Vorsitzender Stefan Eing: „Das ist doch alles längst besprochen, seit Jahren fragen wir immer wieder nach, wann es endlich los geht. Warum tut sich nichts?“ Räckers beteuerte, dass im jetzigen Haushalt das Geld dafür eingeplant sei und versprach: „Ich gebe den Druck an die Verwaltung weiter.“

Großer Unmut über die Arbeit der Verwaltung trat daraufhin von mehreren Seiten zutage. „In der Verwaltung laufen einige Dinge nicht richtig“, war noch die harmloseste Umschreibung dafür von Heinrich Render. Er ging dabei unter anderem auf das Baugebiet Winter ein. Fehler bei der Offenlegung und andere Versäumnisse hätten zu immer weiteren Verzögerungen geführt. „Man muss täglich Druck ausüben, dennoch tut sich nichts“, so Ortsvorsteher Josef Große Schwiep.

Andere Parteifreunde fanden deutlich drastischere Worte. Auch bei der Umgestaltung des Dorfplatzes warte man seit Langem auf einen neuen Plan, aber: „Es kommt nichts“, gab sich der Ortsvorsteher beinahe verzweifelt.

Er nannte aus seiner Sicht ein weiteres Dilemma. Die alten Zollhäuser im Gerwinghook, auf deren Grund neue Bauplätze entstehen sollen, sollten eigentlich schon Ende Februar abgerissen worden sein. Zunächst müssen allerdings die dort lebenden Fledermäuse umgesiedelt werden. Aber bislang seien immer noch keine Fledermauskisten aufgehängt worden. „Das dürfte doch kein großes Problem sein, notfalls können wir solche Kisten auch selbst anfertigen“, sagte Große Schwiep. „Da kann man sich nur an den Kopf fassen“.