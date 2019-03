Ein Streit unter Autofahrern ist am Sonntag derart eskaliert, dass einer der Beteiligten zu einer Schusswaffe griff und sie auf einen 49-Jährigen richtete.

Der Ahauser hatte gegen 21.50 Uhr die Straße Am Kalkbruch aus Richtung Muschelweg kommend in Richtung Wüllener Straße befahren. Nach Angaben des 49-Jährigen hat sich ein anderer Wagen schnell von hinten genähert und fuhr dicht auf. Dessen Fahrer habe gehupt und die Lichthupe betätigt. Der Ahauser hielt an der Einmündung zum Kreisverkehr Wüllener Straße an, stieg aus und ging zum Autohinter hinter ihm.

Es kam zu einem Wortwechsel, bei dem der unbekannte Fahrer des zweiten Wagens eine Waffe aus dem Handschuhfach genommen und auf den 49-Jährigen gerichtet habe. Als sich ein Zeuge näherte, sei der Unbekannte geflüchtet. Er sei 20 bis 25 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch, unterwegs mit einem älteren, dunkelblauen oder schwarzen Ford Fiesta mit BOR-Kennzeichen. Hinweise an die Polizei, ✆ 02561 9260.