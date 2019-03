OGS an der Katharinenschule wird immer beliebter

Der Offene Ganztag an der Katharinenschule wird immer beliebter. Während die Zahl der angemeldeten Schülerinnen und Schüler an der Grundschule konstant bleibt, nehmen immer mehr von ihnen nach dem Unterricht an einem Betreuungsangebot teil. Das belegen die Zahlen, die die Stadt Ahaus jetzt dem Schulausschuss präsentierte.

Derzeit gibt es an der Schule zwei Konzepte: zum einen die Übermittagsbetreuung bis 13.20 Uhr, zum anderen der Offene Ganztag bis 16 Uhr. Träger der Offenen Ganztagsschule ist der Förderverein der Schule. An beiden Konzepten nehmen in diesem Schuljahr jeweils 42 Kinder teil, das sind insgesamt 42,9 Prozent aller angemeldeten Schüler (196). Und die Betreuungsquote steigt von Jahr zu Jahr. Im Schuljahr 2009/10 etwa waren es nur 15,8 Prozent der Schüler, die auch nach dem Unterricht in der Alstätter Grundschule blieben, 2014 waren es dann schon über 30 Prozent.

Dabei findet die Betreuung auch in den Ferien von 8 bis 18 Uhr statt, allerdings nicht immer am gleichen Standort. Stattdessen wechseln sich die Ahauser Schulen je nach Bedarf mit der Betreuung ab.

Für das gesamte Stadtgebiet sind die Quoten sogar noch höher: So nehmen laut Verwaltung rund 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen in Ahaus ein Betreuungsangebot in Anspruch.

Die Kosten sind dabei je nach Einkommen gestaffelt. Eltern zahlen zwischen 26 Euro (Einkommen bis 25 000 Euro) und 150 Euro pro Kind (Einkommen ab 73 000 Euro). Jene, die weniger als 18 000 Euro verdienen, sind vom Beitrag befreit. Hinzu kommen die Kosten fürs Mittagessen von 2,75 Euro pro Tag.

Trotzdem bleiben die Offenen Ganztage für die Stadt Ahaus ein Zuschussgeschäft. Zwar bekommt sie für diese Betreuungsangebote vom Land Nordrhein-Westfalen rund 652 000 Euro. Allerdings bleibt ein kommunaler Eigenanteil über, der nur zum Teil von Elternbeiträgen gedeckt ist. Laut aktuellem Haushaltsentwurf der Stadt Ahaus liegen die Zuwendungen der Stadt im Bereich der Offenen Ganztagsschulen an die Fördervereine der Grundschulen in diesem Jahr bei rund 911 000 Euro.

Doch während die Teilnehmer an den Betreuungsangeboten von Jahr zu Jahr mehr werden, entwickeln sich die Schülerzahl in die entgegengesetzte Richtung. In Alstätte liegt sie aktuell bei 196, im Schuljahr 2009/10 waren es noch 266 Schüler. Und die Stadt geht davon aus, dass die Zahlen weiter sinken. Für das Jahr 2022/23 rechnet sie noch mit 181 Schülern in Alstätte.

Für das neue Schuljahr angemeldet waren am 14. Februar dieses Jahres 48 Schüler, damit wird es wie schon in den vergangenen Jahren wieder zwei Eingangsklassen an der Katharinenschule geben. Das war auch in den vergangenen Jahren an der Grundschule in Alstätte die Regel – lediglich zum Schuljahr 2015/16 hatten sich mit 58 so viele Kinder angemeldet, dass drei Klassen gebildet wurden.