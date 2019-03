Eine Delegation der Caritas-Flüchtlingshilfe aus dem Libanon war im Herbst 2017 in Begleitung von Caritas International zu Gast beim Fachdienst für Integration und Migration des Caritasverbandes Ahaus-Vreden. Nun steht ein Gegenbesuch an. Dabei will die Caritas mithilfe von Spenden im Libanon ein konkretes Projekt unterstützen.

Bei dem Besuch in Ahaus stand unter anderem der Besuch verschiedener Einrichtungen der Flüchtlingshilfe auf dem Programm. Stefan Teplan zog bei der Zahl der Geflüchteten und dem Hilfebedarf einen eindrucksvollen Vergleich: Wenn in Deutschland das Verhältnis der Bevölkerung zu den Geflüchteten so wäre wie im Libanon (jeder vierte Bewohner ist geflüchtet), dann gäbe es in Deutschland 20 Millionen Geflüchtete. Aber: anders als in Deutschland gibt es im Libanon keine staatliche Unterstützung für die Flüchtlingshilfe. Daher sei die Caritas-Flüchtlingshilfe aus dem Libanon sehr dankbar für die Unterstützung von Caritas International, insbesondere aus Deutschland.

Anfang April nun will sich eine Delegation der hiesigen Caritas-Flüchtlingshilfe auf in den Libanon machen. Der Besuch soll ein Zeichen der Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen im Libanon sein, die Tag für Tag ohne die staatliche Unterstützung für die häufig stark traumatisierten Flüchtlinge aller Altersgruppen ein halbwegs menschenwürdiges Leben zu organisieren versuchen. Der Austausch über die Flüchtlingshilfe und das Kennenlernen der Strukturen im Libanon wird Schwerpunkt der Reise sein.

Die Ahauser Caritas-Delegation möchte bei ihrem Besuch im Libanon eine Spende für konkrete Projekte der Flüchtlingshilfe von Caritas Libanon übergeben. An dieser Aktion kann sich jeder beteiligen. Daher bittet der Caritasverband um Spenden, ganz gleich in welcher Höhe.

„Jeder Spender bekommt automatisch eine Spendenbescheinigung, um die Spende steuerlich absetzen zu können“, schreibt die Caritas in ihrer Pressemitteilung. Nähere Informationen gibt es bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritas-Fachdienstes.