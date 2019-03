Zehn Jahre ist es her, dass sich in Alstätte drei Männer trafen und die Idee entwickelten, einen neuen Chor zu gründen. Also rührten sie ordentlich die Werbetrommel und kamen schließlich zur ersten Probe im Dorfgasthof Wissing zusammen – damals schon mit neun Männern. Heute sind es 25 Sänger bei Bass und Bässer, die am Samstag (30. März) zu einem Konzert anlässlich ihres ersten runden Geburtstags laden. Beginn ist um 20 Uhr im Saal Elkemann in Graes.

Gleichzeitig ist es auch das Abschiedskonzert für den Dirigenten Karl-Heinz Höper . Der hatte sich damals für das erste halbe Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt, denn eine Vereinskasse gab es noch nicht.

Die ersten Noten kamen aus dem Nachlass eines Chores, die deshalb günstig zu kaufen waren. Doch die Proben liefen so gut, dass sich schon bald weitere Sänger dem neuen Chor anschlossen. Zwei von ihnen waren so in Spendierlaune, dass sie 1000 Euro zur Verfügung stellten, von denen weitere Noten gekauft wurden. Mittlerweile ist das Repertoire auf über 100 Lieder angewachsen, dabei fanden auch seltene Stücke den Weg in die Notenmappen. Zudem gelang es dem Chor dank vieler Sponsoren, schon nach vier Jahren ein eigenes Klavier zu kaufen.

Anfang des Jahres nun kündigte Karl-Heinz Höper an, sein Amt Ende März niederzulegen. Ein neuer Chorleiter steht aber schon fest, schreibt der Chor in einer Pressemitteilung: Simon Becking tritt die Nachfolge an, der selbst Schüler bei Karl-Heinz Höper war. Somit ist am 30. März die letzte Gelegenheit, den Chor mit dem alten Dirigenten zu hören.

Karten für das Konzert gibt es bei den Sängern, bei den Alstätter Geldinstituten und bei Augenoptik Banken.