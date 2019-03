Wer erste Sahne ist, hat auch Sahne verdient – und das reichlich. Also hat sich die Vorsitzende der Alstätter Landfrauen, Maria Hackfort , kurzerhand in die Küche gestellt, fleißig gerührt und den Backofen angeworfen. Herausgekommen ist eine leckere Nougat-Sahne-Torte, die sie nun gemeinsam mit ihrer Vorstandskollegin Stephanie Schmitz, dem Teilmarktleiter der Volksbank Gronau-Ahaus eG, Matthias Terstriep, und dem WN-Redaktionsleiter in Gronau, Klaus Wiedau, an die geehrte Rita Ellerkamp überreicht hat. Probiert haben die Beteiligten natürlich auch – und es sich schmecken lassen!

► Haben Sie eine Idee, welche Person in Ihrem Verein oder Ihrer Organisation eine besondere Ehrung verdient hat? Dann holen Sie Ihren stillen Helden ins Licht! Jeder Geehrte erhält für sich persönlich ein Spargeschenk der Volksbank im Wert von 50 Euro und eine Torte, zubereitet von Landfrauen der Region. Daneben spendet die Volksbank 500 Euro für die Organisation, für die der oder die Geehrte tätig ist.

Für die Teilnahme senden Sie Ihren Vorschlag unter dem Stichwort „Du bist erste Sahne“ per Post an die Gronauer WN-Redaktion, Pumpenstraße 3, 48599 Gronau. Oder per E-Mail an redaktion.gro@wn.de. Bitte nennen Sie dabei die Kontaktdaten des zu Ehrenden und einen Ansprechpartner aus Ihrer Organisation.

Vergessen Sie bitte nicht die Information, welche Aufgabe/Position der zu Ehrende im Verein oder der Organisation hat. Und bitte fügen Sie eine kurze Begründung an, warum sie oder er die Auszeichnung verdient hat.